Володин подарил «отмеченному всеми наградами Госдумы» Чайке часы

Во время торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня работника органов прокуратуры России, спикер Государственной думы Вячеслав Володин подарил генеральному прокурору страны Юрию Чайке интерьерные часы, сообщает «РИА Новости».

Вячеслав Володин дарит Юрию Чайке интерьерные часы на торжественном собрании в честь Дня работника прокуратуры (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

«Учитывая, что генпрокурор у нас отмечен всеми наградами Госдумы, мы долго думали, как отметить труд генпрокурора… Пусть у вас всегда будет время для общения с депутатами Госдумы», — сказал Володин, обращаясь к Чайке.

В декабре 2017 года министр труда и соцзащиты России Максим Топилин призвал уходить от практики делать подарки госслужащим. По его словам, в западных странах делать дорогие подарки уже давно не принято.

«Мы исходим из того, что от этой практики нужно вообще уходить, неважно, какая это сумма. Я понимаю, когда 8 Марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции», — подчеркнул министр.

Согласно закону чиновник может оставить себе подарок, стоимость которого не превышает 3 тыс. руб. Кроме того, госслужащие не имеют права по​лучать подарки за исполнение служебных обязанностей, исключение делается для тех, которые были сделаны ​на протокольных мероприятиях или в командировках. Сейчас чиновник, получивший подарок дороже 3 тыс. руб., обязан сдать его ответственному лицу или выкупить по рыночной стоимости.