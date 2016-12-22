Посольство США прокомментировало обнародованный Митволем список санкций

Пресс-секретарь американского посольства в России Мария Олсон прокомментировала РБК обнародованный Олегом Митволем список бизнесменов и компаний, которые вошли в так называемый кремлевский доклад, подготовленный в Вашингтоне.



«Господин Митволь может сам лучшим образом прокомментировать, как был составлен его список. За деталями по исполнению статьи 241 мы рекомендуем обращаться к самому тексту закона», — сказала она.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» президент США подписал в августе 2017 года. Статья 241 закона предполагает составление доклада об олигархах и бенефициарах парагосударственных структурах в России, а также их родственниках.

Олег Митволь 12 января заявил, что располагает списком компаний и бизнесменов, которые должны попасть под ограничения США, однако все упомянутые там люди уже являлись фигурантами санкционных списков.

По словам Митволя, данный перечень он получил от источника во внешнеполитических кругах. На замечание РБК, что на сайте Министерства финансов США уже были распространены данные о том, что европейские «дочки» Сбербанка попали под санкции, политик ответил, что «такого списка не видел». «[Редакция списка] недельной давности. Я не претендую, что это истина, но я доверяю этому источнику», — отмечал Митволь.

Г​азета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что в докладе ​о приближенных к российской власти бизнесменах и бенефициарах парагосударственных организаций, который администрация Трампа представит конгрессу, будут упомянуты около 50 человек. Всего в нем, по данным издания, должны быть упомянуты около 300 человек.