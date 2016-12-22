ЕСПЧ задал властям России вопросы о тюремном сроке за посты про Крым

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу лидера отделения Татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафиса Кашапова и задал правительству России несколько вопросов о приговоре активисту, сообщил РБК юрист Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы Кашапова в ЕСПЧ.

По словам адвоката, письмо из Страсбурга относительно жалобы активиста он получил 12 января. ЕСПЧ, в частности, спросил правительство России, были ли соответствующие и достаточные причины для досудебного содержания под стражей Кашапова, имело ли место нарушение права его на свободу и личную неприкосновенность. Европейский суд также спросил, не был ли приговор за шесть постов в соцсети «ВКонтакте» вмешательством в право общественного деятеля на свободу выражения мнения, а если да, было ли это вмешательство необходимым в демократическом обществе.

Гайнутдинов отметил, что правительство России должно ответить Европейскому суду на поставленные вопросы до 4 мая 2018 года.

«Это был первый приговор по новой ст. 280.1 [УК РФ]. Процесс Кашапова подтвердил исключительно низкие стандарты доказывания, ранее сложившиеся по экстремистским делам, тотальный отказ суда даже оценивать аргументы защиты, игнорирование постановления пленума Верховного суда РФ по экстремистским делам, не говоря уже о практике ЕСПЧ», — сказал Гайнутдинов.

По его словам, можно утверждать, что именно приговор Кашапову определил реальные сроки по схожим обвинениям для инженера-механика Андрея Бубеева и активистки Дарьи Полюдовой за посты в соцсетях.

Кашапов в течение 2014 года размещал на странице во «ВКонтакте» публикации о присоединении Крыма к России и политике российских властей. Эти посты и стали основой для уголовного дела.

15 сентября 2015 года Набережночелнинский городской суд признал Рафиса Кашапова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) и в возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети интернет (ст. 282 УК РФ). Суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы. Ему также запретили два года по выходе на свободу пользоваться социальными сетями.

13 ноября 2015 года Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Кашапова и отменил дополнительное наказание в виде запрета пользоваться соцсетями, но в остальном оставил приговор без изменений.

В январе 2016 года Кашапов обжаловал приговор в Европейском суде по правам человека. В жалобе в ЕСПЧ он просит признать власти России виновными в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 «Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод») и свободы выражения мнения (ст. 10 Конвенции).

Рафис Кашапов вышел на свободу 27 декабря 2017 года, отбыв назначенный судом срок в полном объеме.

В мае 2015 года Набережночелнинский городской суд признал Всетатарский общественный центр (ТОЦ), председателем которого является Кашапов, экстремистской организацией. В пресс-службе суда уточнили, что деятельность ТОЦ запрещена на территории России.