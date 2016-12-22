Московскую домработницу заподозрили в краже $236 тыс. за шесть лет
Общество, 15:16
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Московскую домработницу заподозрили в краже $236 тыс. за шесть лет
Московская полиция начала проверку сообщений о краже $236 тыс. из квартиры в Сеченовском переулке в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Вечером 11 января в полицию обратился адвокат заявительницы. По его словам, похитительницей денег является домработница его клиентки — женщина 1975 года рождения, которая с 2010 по 2016 год периодически убирала ее квартиру.
Его клиентка считает, что домработница сделала дубликат ключей от сейфа и в течение шести лет смогла похитить из него $236 тыс.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.