Московскую домработницу заподозрили в краже $236 тыс. за шесть лет

Московская полиция начала проверку сообщений о краже $236 тыс. из квартиры в Сеченовском переулке в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 11 января в полицию обратился адвокат заявительницы. По его словам, похитительницей денег является домработница его клиентки — женщина 1975 года рождения, которая с 2010 по 2016 год периодически убирала ее квартиру.

Его клиентка считает, что домработница сделала дубликат ключей от сейфа и в течение шести лет смогла похитить из него $236 тыс.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.