Медведев поручил проработать систему вознаграждений для топ-менеджеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Министерству экономического развития (МЭР) и Министерству труда до 28 февраля предложить меры, регулирующие систему выплат вознаграждений топ-менеджерам компаний с государственным участием. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Экспертным советом при правительстве России и заинтересованными организациями представить предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний», — говорится в тексте документа.

Медведев дал поручение проработать систему вознаграждений по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» 22 декабря 2017 года.

Российское правительство неоднократно поднимало вопрос о реформе системы вознаграждения для руководителей госкомпаний. В частности, кабмин уже занимался этим вопросом в августе 2016 года. Тогда предполагалось, что бонусы топ-менеджеров будут зависеть от достижения целевых показателей. При этом правительство оставляло за собой право уволить любого топ-менеджера за неэффективное исполнение обязанностей, проведя решение через совет директоров госкомпаний.​