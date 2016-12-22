Правительство подумает о праве жаловаться на товары в центры госуслуг

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил проработать возможность подачи гражданами жалоб на качество услуг и товаров на потребительском рынке через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Это и другие поручения по итогам прошедшего 22 декабря заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» опубликованы на сайте кабмина.
Поручение должны исполнить главы Роспотребнадзора Анна Попова и Минэкономразвития Максим Орешкин совместно с заинтересованными организациями. Срок исполнения поручения — до 9 февраля.
В декабре прошлого года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой для улучшения защиты прав потребителей дать гражданам возможность подавать жалобы на качество товаров через МФЦ. Об этом она заявила на заседании президиума Совета законодателей, где обсуждался вопрос совершенствования нормативно-правовых актов в сфере противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств и продуктов, сообщал ТАСС.
Яровая напомнила о предложении депутатов Госдумы «сделать контрольную закупку не проверкой предпринимателя, а проверкой продуктов». По ее словам, парламентарии будут настаивать на соответствующих поправках в законопроект о проведении таких закупок Роспотребнадзором. 9 декабря законопроект о проведении контрольных закупок Роспотребнадзором был внесен в Госдуму.