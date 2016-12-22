Неизвестные с баллончиком и пистолетом попытались ограбить банк в Москве

Двое неизвестных, вооруженные баллончиком и пистолетом, попытались ограбить отделение банка в Академическом районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-служб ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел вечером 11 января по адресу: улица Профсоюзная, дом 5/9. О нем сообщил в полицию представитель банка.
Двое мужчин вошли в отделение в медицинских масках. Угрожая работникам банка похожим на пистолет предметом, они потребовали деньги из кассы. «Получив от работников отказ, злоумышленники брызнули неизвестной жидкостью из баллончика в лицо кассиру и скрылись», — говорится в сообщении.
Сотрудница банка получила химические ожоги лица и глаз и обратилась за медпомощью.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Ведется розыск преступников.
По данным «Яндекс.Карты», в здании по указанному адресу находятся отделения Совкомбанка и Московского кредитного банка (МКБ).