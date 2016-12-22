Минздраву предложили «страшные картинки» на упаковках со спиртным

Общественники из проекта «Трезвая Россия» направили в Минздрав предложение размещать на таре со спиртным устрашающие картинки, которые должны сообщать покупателям о вреде алкоголя. По аналогии с изображениями на пачках сигарет картинки могут изображать внутренние органы, пораженные в результате чрезмерного употребления спиртного, сообщает RT.

Как объяснил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев, в настоящее время на этикетках содержится лишь надпись мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Если же добавить к этой надписи картинку, то это, по мнению общественника, заставит людей задуматься перед тем, как купить спиртное.

В пресс-службе Минздрава RT сообщили, что получили предложение общественников. «Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», — сообщил телеканалу директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.