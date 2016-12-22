Медведев поручил улучшить качество отдыха детей
Общество, 09:58
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Медведев поручил улучшить качество отдыха детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по расширению сети детских лагерей и улучшению их инфраструктуры. Документ опубликован на сайте правительства.
Ответственными назначены глава Минобрнауки Ольга Васильева и глава Минтруда Максим Топилин. Срок исполнения — до 30 марта.
К работе предложено привлечь экспертный совет при правительстве, федеральные органы власти, исполнительные власти субъектов.
В октябре вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила публиковать информацию об организаторах детского отдыха на сайтах местных правительств. По ее мнению, это поможет родителям лучше оценить риски при покупке путевок.