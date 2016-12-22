«Коммерсантъ» узнал о возможной замене главного кадровика АП

Главой управления администрации президента по вопросам государственной службы и кадров вместо Антона Федорова в ближайшее время может стать его заместитель Алексей Серегин, сообщает «Коммерсантъ». Издание указывает, что еще в конце 2017 года Федорову прочили пост главы управления внутренней политики АП вместо Андрея Ярина.

Что касается Серегина, то его кандидатуру, по утверждению собеседника «Коммерсанта», лоббирует отвечающий за административно-хозяйственный блок в администрации президента Владимир Островенко. Последний работал вместе с Серегиным в аппарате правительства.

Помимо этого Серегин некоторое время трудился в аппарате Госдумы, где считался «правой рукой спикера Сергея Нарышкина». Вместе с бывшим спикером он и сейчас работает в Российском историческом обществе, где является заместителем председателя правления.