В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Общество, 09:36
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В Тамбовской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Тамбовской области при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли пять человек, сообщается на сайте управления МВД по региону.
«В 00:15 мск на 81-м км автодороги Тамбов — Пенза произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2108 и грузовика «Газель», — говорится в сообщении. В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира ВАЗ-2108. Водитель грузовика и два его пассажира не пострадали.
На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД и следователи. Причины ДТП устанавливаются.