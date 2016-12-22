Дома Джеффа Бриджеса и Опры Уинфри пострадали от оползней

Оползни в округе Санта-Барбара (штат Калифорния, США) повредили дом актера Джеффа Бриджеса. Об этом артист написал в Twitter.

«Наш дом серьезно поврежден, но мы в безопасности», — сообщил Бриджес. «Спасибо спасателям, которые неустанно работают для спасения людей», — добавил он.

По информации портала TMZ, Бриджес переехал в этот дом три года назад.

Среди его соседей — телеведущая Опра Уинфри. 10 января она опубликовала в Instagram видео, на котором засняты последствия оползней. Кадры сняты на развалинах дома. Кому он принадлежит, не уточняется, в подписи к посту сказано, что жилище Уинфри пострадало, но уцелело, а другим повезло меньше.

https://www.instagram.com/p/BdxqgGxgO7m/?taken-by=oprah

Телеканал CNBC сообщает, что жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 17 человек. Еще 43 числятся пропавшими без вести.

Дожди на юге штата пошли 8 января, из-за которых начались оползни. Более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть дома.