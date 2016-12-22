SpaceX перенесла сроки испытательных полетов корабля Dragon

Компания SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon, сообщается на сайте NASA.

Испытательный полет аппарата без экипажа пройдет в августе 2018 года, а с астронавтами на борту — в декабре.

Изначально полеты космического корабля, согласно графику NASA, опубликованному в октябре 2017 года, планировалось провести в апреле и в августе 2018 года, отмечает Spacenews.

Представитель SpaceX Эва Беренд причину отсрочки испытательных полетов не уточнила, пишет портал. «Цель SpaceX — провести в 2018 году показательные полеты с экипажем и без астронавтов на борту в рамках программы NASA», — сказала она.