SpaceX перенесла сроки испытательных полетов корабля Dragon
Технологии и медиа, 09:13
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SpaceX перенесла сроки испытательных полетов корабля Dragon
Компания SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon, сообщается на сайте NASA.
Испытательный полет аппарата без экипажа пройдет в августе 2018 года, а с астронавтами на борту — в декабре.
Изначально полеты космического корабля, согласно графику NASA, опубликованному в октябре 2017 года, планировалось провести в апреле и в августе 2018 года, отмечает Spacenews.
Представитель SpaceX Эва Беренд причину отсрочки испытательных полетов не уточнила, пишет портал. «Цель SpaceX — провести в 2018 году показательные полеты с экипажем и без астронавтов на борту в рамках программы NASA», — сказала она.