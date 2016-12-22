В аварии на МКАД погибли два человека
Общество, 02:49
0
В аварии на МКАД погибли два человека
В Москве на МКАД произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщает ТАСС. Одна из машин при столкновении загорелась, движение по дороге оказалось ограничено.
«На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Как уточняет РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, вначале на дороге столкнулись автомобиль «Ока» и Mitsubishi. Пока водители оформляли ДТП, в столкнувшиеся машины врезался третий автомобиль. После столкновения произошел взрыв, от которого загорелась «Ока», два человека, которые находились внутри, погибли.