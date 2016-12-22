Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России

Глава Минфина США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме подтвердил, что его ведомство работает над санкциями, направленными против «российских олигархов». Видео брифинга Мнучина опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Один из журналистов спросил его о том, как продвигается работа над списком «российских олигархов», которые должны оказаться под американскими санкциями. «Это то, над чем мы работаем, как мы уже говорили, он должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», — заявил глава американского Минфина.

Администрация США в феврале 2018 года должна будет представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. В случае, если конгресс США примет соответствующее решение, эти лица могут быть внесены в санкционный список.

Как ранее сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, всего под американскими санкциями сейчас находятся около 200 российских граждан и 400 российских юридических лиц.