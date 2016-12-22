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Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам»
Харассмент-гейт, 11 янв, 23:26
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Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам»

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал слова французской актрисы Катрин Денев, заявившей о праве мужчин «приставать к женщинам» на фоне кампании против сексуальных домогательств, сообщает Repubblica. Ранее сам политик неоднократно оказывался замешан в сексуальных скандалах.

​«Естественно, что женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить мужчины. Правда, у меня нет большого опыта в этом, потому что женщины всегда пытались соблазнить меня. Важно, чтобы это было изящно», — заявил 81-летний политик. Слова Катрин Денев, которая назвала кампанию против сексуальных домогательств «пуританской», Берлускони счел «благословенными».

Берлускони в период своей политической карьеры неоднократно сталкивался с обвинениями в домогательствах и организации секс-вечеринок, которые проводились на его вилле. Кроме того, премьер-министра Италии обвиняли в связях с проститутками, в том числе несовершеннолетними. В 2013 году суд признал его виновным в использовании сексуальных услуг несовершеннолетней проститутки по имени Руби и приговорил его к семи годам заключения, однако позднее после аппеляции приговор был отменен.

Актриса Катрин Денев ранее опубликовала статью в издании Le Monde, в котором заявила, что приставания — неотъемлемая часть сексуальной жизни, а попытки наказать мужчин за ухаживания являются пуританскими и нарушают право на сексуальную свободу. «Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания — нет», — подчеркнула она.

Кампания по борьбе с сексуальными домогательствами началась после огласки дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в непристойном поведении несколько актрис. После этого обвинения были также высказаны против ряду других деятелей искусств, политиков и музыкантов. Среди заподозренных оказались актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, Стивен Сигал, комик Луи Си Кей, экс-президент США Джордж Буш-старший и многие другие.

Теги: Сильвио Берлускони , Катрин Денев
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