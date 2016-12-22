Путин рассказал о «выигравшем партию» Ким Чен Ыне

Президент Владимир Путин заявил, что лидер КНДР вышел победителем в текущем этапе конфликта вокруг Корейского полуострова, заполучив ядерный заряд и баллистическую ракету для Северной Кореи. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с представителями российских СМИ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника» — сказал Путин.

По словам президента, Ким Чен Ын «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить». Он также назвал северокорейского лидера «абсолютно грамотным и зрелым политиком».