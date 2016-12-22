Украина объявила о возможном выпуске собственной криптовалюты

Национальный банк Украины рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В ходе заседания Национального координационного совета кибербезопасности секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что «развитие рынка криптовалюты не может оставаться без внимания государства». По итогам заседания органам власти поручили создать рабочую группу, которая займется наработкой нормативно-правовых предложений по вопросу украинской криптовалюты.

В число поручений также вошло определение государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют, порядок проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций. Кроме того, было поручено определить порядок налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

В сообщении указывалось, что украинский Нацбанк, СБУ и Национальная полиция считают, что отсутствие контроля за оборотом криптовалют и анонимность расчетов «создают угрозы для экономики и безопасности государства».

В июне 2017 года Нацбанк Украины уже предлагал создать электронный аналог гривны с применением технологии блокчейн. Выпуск украинской криптовалюты предполагалось организовать в рамках проекта Cashless еconomy («Экономика без наличных»). В Нацбанке отмечали, что собственная криптовалюта позволит создать «общегосударственную прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег».