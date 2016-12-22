BMW создал «дочку» в Калининграде

ООО «БМВ Русланд Трейдинг», российское подразделение немецкого автомобильного концерна BMW, создало в Калининграде дочернее ООО «БМВ Русланд Аутомотив». Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.

Компания была зарегистрирована 25 декабря 2017 года. Основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Также в списке видов деятельности указаны производство легковых автомобилей, мотоциклов, двигателей и электрооборудования.

«Создание данной компании является запланированным шагом в рамках нашей работы по развитию производства в России», — сообщил «Интерфаксу» глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер.

Компания также намерена построить собственный завод в Калининграде, «учитывая долгосрочное присутствие BMW в данном регионе, а также привлекательный инвестклимат и планы калининградских властей по его дальнейшему улучшению». BMW в течение нескольких месяцев ведет переговоры с правительством города. О планах построить завод в Калининградской области стало известно в октябре 2017 года.