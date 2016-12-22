Женщинам старше 25 лет разрешили посещать Саудовскую Аравию без мужчин

Саудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранным туристкам старше 25 лет без сопровождения мужчин. Об этом сообщает газета Arab News со ссылкой на представителя Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию (SCTH) Омара аль-Мубарака.

Женщины младше 25 лет имеют право въезжать в страну только в сопровождении представителя семьи мужского пола.

Соответствующие однократные туристические визы сроком действия максимум 30 дней начнут выдавать в первом квартале 2018 года. «Виза добавляется к тем, которые сейчас доступны в королевстве. Она не будет зависеть от рабочих, паломнических и других виз», — заявил представитель SCTH.

По словам аль-Мубарака, сейчас завершается создание электронной системы, с помощью которой будут выдаваться разрешения на турпоездки в страну.

В декабре прошлого года стало известно, что власти Саудовской Аравии с 2018 года женщинам разрешат водить мотоциклы и грузовики, а в сентябре женщинам разрешили получать автомобильные права. До этого в королевстве женщинам официально не запрещалось управлять автомобилем, но водительские права могли получить только мужчины.

В марте 2014 года королевство приостановило выдачу турвиз иностранцам, взяв «паузу» для улучшения инфраструктуры. После этого путешествовать в Саудовскую Аравию могли только по рабочим и гостевым визам, а также визам, которые получают мусульмане, прибывающие в королевство на малое и большое паломничество — умру и хадж.

В декабре 2017 года SCTH разрешила турагентствам выдавать туристические визы. Инициатива является частью национальной программы по развитию страны «Видение-2030».