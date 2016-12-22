В Таиланде арестовали беглого главу якудза из-за фото с татуировками

Полиция Таиланда арестовала 74-летнего Синехару Сираи, бывшего главу японской преступной группировки якудза «Ямагути-гуми», который находился в бегах в течение 15 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Выйти на след главаря якудза помогла фотография, опубликованная одним из местных жителей в своем Facebook еще в августе 2017 года.

Сираи был задержан в городе Лопбури к северу от столицы Таиланда Бангкока, вскоре он будет экстрадирован в Японию. По словам тайской полиции, Сираи признался в том, что является членом банды якудза, однако не сознался в убийстве 15-летней давности. Он отметил, что сбежал из Японии в Таиланд в 2005 году.

Сираи обвиняется в убийстве главы конкурирующей преступной группировки, совершенном в Японии в 2003 году.