ФСО попросила Госдуму разработать правила использования беспилотников

Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в Государственную думу с просьбой разработать правила использования беспилотников. Об этом в ходе заседания заявил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), сообщает корреспондент РБК.

«К нам обратились коллеги из Федеральной службы охраны с просьбой проработать правовое регулирование, вопросы приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников», — сказал он. Пискарев также предложил в течение весенней сессии обсудить вопрос дальнейшего правового регулирования использования беспилотников. По словам Пискарева, беспилотники «сейчас используются во многих случаях, в том числе в неправовых целях».

При этом первый зампред комитета Эрнест Валеев уточнил, что пока подготовленного законопроекта нет, и какие именно законодательные меры в отношении беспилотников могут быть приняты, говорить преждевременно. По его словам, этот вопрос комитет еще будет обсуждать.

Минтранс России в начале июля 2017 года ввел обязательную регистрацию для беспилотников весом от 250 г до 30 кг. Однако позднее в ведомстве пояснили, что регистрировать дроны не обязательно, пока в силу не вступят правила о проведении этих процедур. Тогда проект постановления только готовился к направлению в Минюст.