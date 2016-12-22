Врачей рязанского диспансера уволили из-за застолья на рабочем месте

Заместителя главного врача по лечебной работе и заведующую диспансерно-консультативным отделением рязанского кардиологического диспансера уволили после того, как в интернете появился ролик с застольем медиков на рабочем месте. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Рязанской области.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий пообещал лично встретиться с персоналом диспансера и провести «административную пятиминутку», сообщает «Рязанский городской сайт».

«Неприятный момент, тем более когда показатели за прошлый год у кардиодиспансера хорошие», — подчеркнул Прилуцкий.

Главному врачу кардиодиспансера вынесен выговор.