Путин утвердил основы госполитики по защите от чрезвычайных ситуаций

Президент Владимир Путин 11 января подписал указ об утверждении основ государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Президент также поручил правительству обеспечить реализацию основ госполитики по ЧС.

Целью госполитики является обеспечение «устойчивого социально-экономического развития РФ, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях». Основными угрозами для россиян в указе названы стихийные бедствия, техногенные катастрофы и инфекционные заболевания.

Особое внимание в указе уделяется развитию систем раннего обнаружения опасных природных и техногенных явлений, а также подготовке населения и развитию систем оповещения граждан.