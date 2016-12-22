В Москве задержан получивший 50 млн руб. за поддельные картины мошенник

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, представившись сотрудником музея, получил залог в 50 млн руб. за поддельные картины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Фигурант совместно с соучастниками под видом работников одного из музеев столицы заключили с гражданином договор займа денежных средств под залог дорогостоящих картин известных художников, подтвердив их подлинность заключениями искусствоведов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что после передачи денег выяснилось, что картины и удостоверения на них поддельные.

Задержание 26-летнего москвича проводилось совместно с инспекторами ДПС ГИБДД. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он заключен под стражу.

Сотрудниками какого музея представлялись мошенники и о каких картинах идет речь, в МВД не уточнили.