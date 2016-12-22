Исполнительница роли агента Скалли ушла из «Секретных материалов»

Актриса Джиллиан Андресон не будет играть агента Дану Скалли в сериале «Секретные материалы». Об этом она заявила журналу The Hollywood Reporter.

«Пришло время покончить со Скалли», — сказала актриса. На вопрос журналистов, возможно ли продолжение сериала в будущем, Андерсон ответила, что «закончила с этим».

По ее словам, решение об уходе было принято еще до съемки в последних двух сезонах. Андерсон объяснила, что решила поучаствовать в возобновленном шоу из любопытства, чтобы почувствовать, каково это — вернуться к давней роли столько лет спустя.

Сыгравший в сериале роль агента Фокса Малдера актер Дэвид Духовны сказал, что тоже неоднократно пытался расстаться со своим персонажем, но ему это не удалось. Он добавил, что будет доволен и в том случае, если шоу продолжится без Андресон, и если завершится с ее уходом.

Также Андерсон заявила об уходе из сериала «Американские боги».

Научно-фантастический сериал о приключениях агентов ФБР Малдера и Скалли «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2002 год. За это время было снято более 200 серий. Также были выпущены два полнометражных фильма — «Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить».

В 2016 году шоу возродили, на экраны вышел новый сезон из шести серий. В январе 2018 года стартовал показ 11 сезона.