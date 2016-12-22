Аудитория «Одноклассников» превысила 330 млн пользователей

Число новых регистраций в «Одноклассниках» по всему миру в декабре 2017 года выросло на 13% по сравнению с декабрем 2016 года. По итогам прошлого года всего у социальной сети было 330 млн пользователей. Об этом РБК рассказал представитель «Одноклассников». В 2016 году темп роста новых пользователей составлял 9,3%.​

При этом число уникальных мобильных пользователей «Одноклассников» в месяц достигло 33 млн человек. По сравнению с декабрем 2016 года этот показатель вырос на 17%. Данные учитывают тех пользователей, которые заходили в «Одноклассники» только с мобильных устройств по всему миру.

По России количество мобильных пользователей сервисом в день в декабре 2017 года выросло на 11%. Темп роста по этому критерию компания раскрыла впервые, однако абсолютные цифры не предоставила.

«Один из главных трендов в динамике аудитории «Одноклассников» в 2017 году — это рост вовлеченности. Пользователи стали чаще взаимодействовать с контентом, а также брендами и СМИ в соцсети, выросло число авторов публикаций, продолжился рост смотрения видео. Для нас это важные метрики, потому что они показывают востребованность разных сервисов внутри соцсети и в итоге приводят к увеличению ежедневного использования «Одноклассников», — пояснил представитель компании. По его словам, в 2017 году компания зафиксировала рекордные 500 млн просмотров видео в сутки.

В 2018 году «Одноклассники» планируют запустить собственные сериалы и шоу, интегрировать популярные услуги и сервисы, а также новые инструменты для продвижения разных видов бизнеса, рассказал представитель социальной сети.

Основной для себя показатель — общее количество активных пользователей в месяц — «Одноклассники» в последний раз раскрывали в феврале 2017 года в годовом отчете Mail.Ru Group, которая контролирует компанию. Тогда этот показатель оценивался в 71 млн человек. Для сравнения, показатели другой принадлежащей холдингу соцсети — «ВКонтакте» — приводятся в квартальных отчетах. По последним данным на март 2017 года, размер активной месячной аудитории «ВКонтакте» достиг рекордной отметки в 97 млн пользователей. При этом, по данным Mediascope, на август 2017 года среди россиян 12–64 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек, хотя бы один раз в месяц с персонального компьютера или мобильного устройства в «Одноклассники» заходили 23,3 млн пользователей, а во «ВКонтакте» — 37,8 млн.