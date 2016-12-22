Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год

Министерство образования и науки подготовило законопроект, согласно которому Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) ежегодно будет получать из бюджета дополнительные 167 млн руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Начиная с 2018 года субсидии предоставляются организациям на создание условий для развития массового студенческого спорта и популяризацию здорового образа жизни, на сохранение и увековечение памяти погибших при защите Отечества», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, субсидии предназначены для проведения поисковых работ, развития межнационального сотрудничества, сохранения культуры и традиций народов России и гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также развития волонтерских инициатив в сфере образования, физической культуры, здравоохранения, спорта и другой деятельности. Отмечается, что средства также пойдут на развитие медицинского добровольчества, создание «профессионального просоциального сообщества» в России, которое окажет положительное влияние на здоровье нации, содействие формированию личности и образа будущего врача.
«Принятие и реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.
В марте 2017 года Генпрокуратура начала проверку после того, как патриотический сайт «Наша общая победа. Твой фильм о войне», на который по линии Росмолодежи было выделено 5,8 млн руб., прекратил работу.