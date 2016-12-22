Судан во время телеобращения президента остался без света

Выступление президента Судана Омара аль-Башира, которое транслировали телеканалы, прервалось из-за того, что по всей стране отключилось электричество, сообщает Sudan Tribune.
Представитель Министерства водных ресурсов, ирригации и электрификации заявил, что восстановительные работы уже начались и электроснабжение постепенно будет восстановлено.
Причиной сбоя стали технические неполадки, пишет издание.
Sudan Tribune отмечает, что похожий инцидент произошел в феврале 2017 года. Тогда без электричества остались большинство городов Судана. Причиной также стали технические неполадки.
Кроме того, большинство городов страны остались без электроснабжения в мае 2015 года. Это произошло из-за технической неисправности на линии, которая связывает Хартум с городом Мерове, пишет издание.