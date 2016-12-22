Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века

Прошедший 2017 год стал рекордным по объему вылова за последние 25 лет, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Об этом он рассказал на совещании по итогам 2017-го и показателям первой недели работы рыбаков в 2018 году, говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

«Это, на наш взгляд, был лучший период за последние 25 лет — второй год бьем рекорды. Хотелось, чтобы движение вперед продолжилось, и рыбаки с хорошим настроением и темпом начали новый рабочий год», — отметил Савчук.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 31 декабря 2017 года, в общей сложности российские рыбопромышленники выловили 4,774 млн т рыбы (с учетом добычи в пресноводных водах, которая составила 113,4 тыс. т). Это превышает показатель 2016 года на 2% (на 92,3 тыс. т). Уточненный показатель общего вылова повысится, поскольку данные представлены не за полный год, итоговая прибавка составит 30–40 тыс. т (но не более 150 тыс. т).

Наилучшая динамика наблюдается в Северном, Западном и Волжско-Каспийском рыбохозяйствах. В Дальневосточном бассейне объем рыбодобычи сохранился почти на уровне 2016 года — 3,112 млн т. Снижение на 0,7% произошло из-за сокращения по сравнению с 2016 годом вылова тихоокеанских лососей, а вылов минтая снизился на 9,4 тыс. т (составил 1,732 млн т). Снижение вылова лососевых спровоцировало рост цен на икру в конце 2017 года. Красная рыба, выловленная в этих регионах, подорожала на 30%.

Вылов в Северном бассейне вырос на 2,5 тыс. т и составил 569,2 тыс. т за счет зубаток и крабов. Вылов трески увеличился на 2,4 тыс. т (до 396,7 тыс. т).

В Азово-Черноморском бассейне добыча снизилась на 13,4 тыс. т (до 90,1 тыс. т) из-за уменьшения вылова шпрота и пресноводных объектов промысла.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбопромышленники добыли 71,9 тыс. т, что на 3,1 тыс. т больше, чем годом ранее. Это произошло за счет увеличения вылова пресноводных рыб.

В Балтийском море выловлено на 1,8 тыс. т больше (всего 75,8 тыс. т), в том числе за счет увеличения добычи трески.

В зонах иностранных государств добыто 493,1 тыс. т, что больше показателя прошлого года на 61 тыс. т за счет рыболовства в районах Анголы, Марокко и Японии. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы выросли на 60,1 тыс. т (составили 310,7 тыс. т) за счет рыболовства в районе регулирования Северо-Восточной атлантической комиссии по рыболовству (НЕАФК).

Освоение объектов, в отношении которых установлен общий допустимый улов (ОДУ), превысил показатель 2016 года на 3,55 тыс. т и достиг 3,12 млн т, или 90% объема ОДУ 2017 года. Освоение рекомендованных объемов вылова водных биоресурсов в прошлом году составило в районе 386 тыс. т. Это превысило уровень 2016 года на 35,81 тыс. т.

Сардины иваси, скумбрии и сайры в 2017 году было выловлено почти 74 тыс. т против 30,6 тыс. т годом ранее.