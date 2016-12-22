В 2017 году больше всего подорожали сливочное масло и молоко

Сливочное масло, молоко и молочная продукция стали продуктами, которые больше всего подорожали в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Это следует из предварительных данных Росстата, опубликованных в среду, 10 января.

В 2017 году потребительские цены на сливочное масло выросли по сравнению с предыдущим годом на 20,6% (Росстат приводит только динамику, не уточняя абсолютные значения). Молоко и молочная продукция подорожали на 8,5%. Среди других продуктов, которые заметно подорожали за прошлый год, — рыба и морепродукты (+4,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (+4%). Незначительно изменились цены на макароны (+1,7%), мясо и птицу (+0,8%). В целом цены на продовольствие выросли в 2017 году на 3%, на алкоголь — на 4,5%.

По отдельным группам продовольствия наблюдалось снижение цен по сравнению с 2016 годом. Больше всего подешевел сахар — на 17,6%, крупа и бобовые упали в цене на 7,1%, куриные яйца — на 7%, подсолнечное масло — на 6,2%.

Цены на овощи и фрукты снизились за год на 1,1%. При этом, обращает внимание Росстат, в декабре значительно подорожали огурцы и помидоры — на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград — на 7,7%, бананы — на 4,0%. Зато апельсины стали в декабре дешевле на 5,7%, чеснок, свекла и орехи — на 0,3–1,7%.

Непродовольственные товары подорожали в 2017 году на 4%. Лидером роста стали табачные изделия, цены на которые выросли на 12,2%. Одежда и белье подорожали на 4,8%, обувь — на 6,1%.