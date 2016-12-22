В Эгейском море сухогруз столкнулся с десантным кораблем ВМФ «Ямал»

Большой десантный корабль «Ямал» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблем ВМФ России «Ямал» в Эгейском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана 1 ранга Вячеслава Трухачева.

По его словам, инцидент произошел еще 30 декабря около 7:00 по местному времени (06:00 мск) при прохождении «Ямалом» пролива Карпатос в 9–10 милях южнее острова Родос. «Орка-2» следовал из Египта в Турцию и столкнулся с десантным кораблем, который направлялся из Севастополя в Средиземное море.

«В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения», — сказал Трухачев.

Капитан отметил, что авария произошла по вине сухогруза, который нарушил международные правила предупреждения столкновений судов в море. «Орка-2» следовал параллельным курсом и стал совершать обгон «Ямала», однако при этом резко изменил курс вправо и врезался в десантный корабль.

Трухачев добавил, что российская сторона составила и заверила заявление о морском протесте к сухогрузу для возмещения нанесенного ущерба. По информации источников «Интерфакса», «Ямал» уже вернулся на базу в Севастополь.

Длина большого десантного корабля проекта 775 «Ямал» составляет 112,5 м, ширина — 15 м. Максимальная скорость — 17,5 узла. Экипаж — 98 человек. На вооружении корабля стоит артиллерия и зенитная артиллерия, а также ракетное, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение.