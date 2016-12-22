На Украине участники акции протеста перекрыли дороги на границе с Польшей

Активисты во Львовской и Волынской областях Украины перекрыли дороги возле пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции во Львовской области.
Как сообщили агентству в пресс-службе, возле пунктов пропуска во Львовской области находятся несколько десятков активистов. Полицейским удалось договориться с демонстрантами у пункта пропуска «Шегини — Медыка» о том, чтобы они пропускали каждые полчаса по десять машин. Также участники акции находятся у пункта пропуска «Рава — Русская — Гребенное».
В Волынской области активисты перекрыли дорогу у международного автомобильного пункта «Ягодин». С 9:10 по местному времени (08:10 мск) 70 человек стоят на трассе Киев — Ковель — Ягодин. Также на месте находятся более 40 сотрудников полиции.Перекрытие дорог произошло в знак протеста с изменениями в таможенном законодательстве Украины, которые вступили в силу с 1 января 2018 года. Согласно новым изменениям, товары на сумму до €500 и весом не более 50 кг могут ввозиться на территорию Украины беспошлинно в ручном или сопровождаемом багаже. Норма действует для тех, кто отсутствовал на Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.