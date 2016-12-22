Путин назначил нового посла России в Германии

Президент Владимир Путин 10 января назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Германии, им стал Сергей Нечаев. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Нечаев сменил на этом посту Владимира Гринина, который работал послом России в Германии с 2010 года.
В 1975 году Нечаев окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1988 году — Дипломатическую академию МИД России. В 1977–1980 годах он был сотрудником посольства СССР в ГДР.
В 2001–2003 годах Нечаев был генеральным консулом России в Бонне. В 2007–2010 годах, а затем с августа 2015 года занимал пост директора третьего европейского департамента МИД России, который курирует Австрию, Венгрию, Лихтенштейн, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Швейцарию.
В декабре 2009 года Нечаева наградили орденом Дружбы.