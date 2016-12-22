Шведские Tele2 и Com Hem образуют крупный сотовый оператор

Шведский оператор мобильной связи Tele2 сообщил о планах совершить слияние с интернет-провайдером Com Hem Holding, говорится в пресс-релизе телекоммуникационной компании.
В результате будет образована компания — второй по величине сотовый оператор в стране, который будет называться Tele2. В новой компании будет насчитываться 3,9 млн мобильных абонентов, 0,8 млн пользователей широкополосного интернета и 1,1 млн подписчиков цифрового телевидения.
Соглашение о слиянии и план по реализации были подписаны 9 января, оно соответствует шведскому закону о слиянии компаний Swedish Companies Act (the «Merger»). Новую компанию возглавит исполнительный директор Com Hem Андерс Нильссон.
В рамках сделки стоимость акции Com Hem оценили в 146 шведских крон ($17,74), на 11,8% выше котировок на закрытие торгов 9 января. Акционеры Com Hem получат примерно 26,9% акций в новой компании.
Ожидается, что синергия от слияния составит более 900 млн шведских крон ($109,5 млн) в течение пяти лет после ее закрытия, которое должно состояться во втором полугодии 2018 года.