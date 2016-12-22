ВЦИОМ узнал количество готовых отказаться от печатных СМИ россиян

Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ в пользу электронных газет и журналов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

79% россиян пока не готовы полностью отказаться от бумажных версий изданий. Потребление печатной периодики в России с 2014 года упало с 77 до 55%. Вместе с тем в последние три года число читающих электронные версии СМИ россиян снизилось с 58 до 54%.

Большинство молодых россиян (70% среди 18–24-летних и 74% среди 25–34-летних) читают новости в интернете, так же поступают больше половины жителей Москвы и Санкт-Петербурга (58%). В провинции электронными версиями СМИ пользуются 43% респондентов. Кроме того, всего 25% россиян в возрасте от 60 лет и старше читают новости в интернете.

Также наблюдается рост использования электронных медиаресурсов: если в 2013 году ими пользовались 29% россиян, то в 2017 году им отдавали предпочтение уже 47% опрошенных.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23–24 октября 2017 года, в нем принимали участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.