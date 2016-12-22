Россияне потратили в интернете 23 млрд руб. на новогодних праздниках

В период с 1 по 8 января 2018 года россияне потратили 23 млрд руб. на покупки в интернете. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), поступившие в РБК.

Наиболее популярными товарами, заказанными по интернету, стали продукты питания и готовая еда (+27% по отношению к аналогичному периоду 2017 года), электроника и аксессуары (+20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и товары для дома и мебель (+10% по отношению к аналогичному периоду 2017 года).

Самыми популярными товарами в рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. Популярность товаров ценовой категории выше средней в АКИТ объяснили новогодними распродажами.

Кроме того, с 1 по 8 января доля онлайн-ретейла к традиционной рознице снизилась с 3,5 до 2,5%. В АКИТ пояснили, что на новогодних праздниках у покупателей появилось больше свободного времени, поэтому они выбирали товары в интернете, а затем приобретали их в «офлайне».

Процент отмененных заказов в интернет-магазинах также вырос до 30–35%, хотя обычно он не превышает 10%. По словам президента АКИТ Алексея Федорова, значительно увеличилось количество «импульсивных» покупок дорогих товаров как в онлайн-магазинах, так и в рознице.