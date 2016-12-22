Задержавших педофила сотрудников Росгвардии представят к награде

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области задержали педофила, предотвратив противоправные действия в отношении ребенка. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

В дежурную часть обратился житель Иркутска, увидевший, как неизвестный силой затолкал несовершеннолетнюю девочку в машину и увез в неизвестном направлении, и указал приметы автомобиля.

Старший сержант Сергей Бортоев и сержант Роман Башинов нашли машину и задержали злоумышленника, несмотря на его попытку убежать.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего не связанное с его похищением) и п. б ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Бортоев и Башинов, как сообщила пресс-служба Росгвардии, будут представлены к награде.

2 ноября 2017 года в Алтайском крае был задержан педофил, который вел переписку «совершенно определенной тематики» со 112 адресатами, большинство из которых — несовершеннолетние.