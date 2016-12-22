В Дагестане около 12 тыс. человек остались без электричества

В Дагестане без электроснабжения остались около 12 тыс. человек в 46 населенных пунктах. Массовые аварийные отключения произошли накануне вечером из-за снега и сильного ветра до 25 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики России.

Мощность отключенных потребителей составила 8 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 19 бригад, состоящих из 66 человек и 26 единиц техники. По состоянию на утро 10 января без электричества остаются 4,3 тыс. человек в 21 населенном пункте Дагестана.

Непогода привела к аварийному отключению электричества и в соседних республиках. В Северной Осетии — Алании без света оставались около 200 человек, а в Южной Осетии — около 70 тыс. человек. В течение 20 минут подача электроэнергии в Южную Осетию была восстановлена.