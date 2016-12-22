В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 10 января в 03:27 (06:27 мск) по Гринвичу возле казахстанского города Алматы. Об этом сообщается на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета по науке Минобразования республики Казахстан (СОМЭ).

По данным СОМЭ, эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,2 располагался на глубине 20 км и находился на расстоянии 28 км на северо-восток от Алматы.

Эпицентр землетрясения имел координаты 43,26 градуса северной широты и 77,25 градуса восточной долготы. В результате землетрясения никто не пострадал.