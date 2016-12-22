Медведев утвердил список продукции для утилизации

Правительство России утвердило перечь готовых товаров и их упаковки, которые подлежат утилизации после утраты ими потребительских свойств. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ был подписан 28 декабря 2017 года и опубликован на сайте кабинета министров в среду, 10 января.



Нормативы, утвержденные правительством, будут действовать с 2018 по 2020 год. Целью данного распоряжения — снизить нагрузку на окружающую среду с помощью «потребления на полигонах твердых бытовых отходов, вовлечения отходов товаров, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии». На сайте правительства отмечается, что список продукции для утилизации был подготовлен Министерством природы.



Согласно распоряжению Медведева полностью должны быть утилизированы пледы, скатерти и постельное белье из хлопчатобумажных тканей, шелка, синтетики, а также сделанные из натканных материалов, а также шторы, занавески, пакеты, брезенты, подушки, одежда, карточные чашки, лотки для писем, бумажные канцелярские изделия, печатная продукция. Также утилизации подлежат шины, пластмассовые изделия, зеркала, бутылки, компьютеры, офисное оборудование, телефоны и комплектующие к ним, в том числе зарядные устройства, бытовая электроника, фото и видеокамеры, батарейки и аккумуляторы.



В июле 2017 года российские правительство утвердило список материалов и отходов производства с полезными компонентами, которые запрещено захоранивать на полигонах. К ним относятся изделия, которые содержат черный металл, чугун, сталь, медь, свинец, цинк, олово, а также продукция, которая сделана из бронзы, меди и латуни. Также кабинет министров решил запретить захоранивать алюминиевые банки, фольгу, ртутные градусники, лампы из светодиодов, а также градусники с ртутью. Всего в списке указаны 182 позиции. На некоторые из них запрет на захоронение будет действовать с 1 января 2019 года, на другие — с 1 января 2021 года.