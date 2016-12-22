Главврача красноярского перинатального центра заподозрили в коррупции

В Красноярском крае главного врача перинатального центра Андрея Павлова и главную медсестру медучреждения Лидию Клитенкович заподозрили в получении взятки во время заключения государственных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает «РИА новости». Оба медицинских сотрудника работают в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.



Как полагает ведомство, Павлову платили предприниматели, которые заключались с перинатальным центром контракты на поставку продукции медицинского назначения. Сумма взятки составляла 10% от общей суммы договора, а именно несколько миллионов рублей. В отношении Павлова управлением Следственного комитета по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Против главной медсестры Клитенкович СК возбудил дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)

Главный врач был помещен под арест на два месяца. Ведется следствие, отметили в ФСБ. В ведомстве рассказали, что в коррупции также подозреваются другие сотрудники перинатального центра. Информация об этом была предоставлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Региональное агентство «Запад 24» 28 декабря 2017 года со ссылкой на свой источник сообщало, что в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства проходили обыски по делу о закупке медикаментов.