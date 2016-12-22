В приморском зоопарке леопард напал на ребенка

В Приморском крае леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Уссурийск. Семья из города Арсеньева, у которых было двое детей четырех и двух лет, приехала в местный зоопарк на экскурсию. Когда родители отвлеклись на старшего сына, младший остался без присмотра. Он подошел близко к клетке с леопардом, и хищник схватил его лапами за голову. Животное нанесло ему рваные раны и покусало.

Прибывшие на место инцидента врачи оказали мальчику помощь, а затем сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении родителей административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Представитель зоопарка «Чудесный», где произошел инцидент с ребенком, Александра Попова сообщила «РИА Новости», что напавший леопард был «небольшой и молодой», высотой в холке «выше колена», и что животному было около года. Она отметила, что руководство зоопарка предлагало финансовую помощь родителям пострадавшего мальчика, но они отказались, сказав, что с ребенком все в порядке.

«Это первый подобный случай в нашем зоопарке, поэтому после инцидента мы делаем дополнительные заграждения вокруг клетки, чтобы даже самые маленькие посетители не могли подойти близко», — сказала Попова. Она рассказала, что помимо заграждений в зоопарке на момент инцидента висели предупреждающие знаки и правила присмотра за детьми.

Прокуратура Приморского края приняла решение провести проверку после нападения леопарда на ребенка в зоопарке Уссурийска, сообщается на сайте ведомства.