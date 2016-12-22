В Калифорнии жертвами оползней стали 13 человек

В США в штате Южная Калифорния жертвами оползней стали по меньшей мере 13 человек, пострадали 25. Об этом сообщили в полиции города Санта-Барбара, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, оползни были вызваны сильными ливнями и сошли на город. Из-за разгула стихии 7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, 23 тыс. эвакуированы. В полиции рассказали, что десятки людей были спасены из-под обломков зданий.

В Южной Калифорнии сильно пострадали из-за схода оползня автотрассы. Как сообщили в Twitter в местной полиции, дорога пригорода Санта-Барбары Монтесито сильно повреждена и заблокирована мусором и затоплена. В американских правоохранительных органах попросили автомобилистов воздержаться от поездок по данной автомагистрали.

В связи со стихийным бедствием в Северной Калифорнии было принято решение закрыть несколько парков развлечений, сообщает CNN, а именно Six Flags Magic Mountain, Knotts Berry Farm, Legoland и Sea World. Парки Universal Studios и Disneyland приняли решение продолжать работу.

Как отмечает Reuters, сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для оползней. Огонь сжег траву и кустарники, которые удерживали почву, а также слой, который не позволяет воде глубоко просачиваться в землю.