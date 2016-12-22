В Москве при пожаре в технопарке пострадал один человек

В Москве в результате пожара в здании IT-технопарк «Физтехпарк» пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, пожар произошел на втором этаже технопарка, который находится по адресу Долгопрудненское шоссе, дом три. Всего в здании пять этажей.

Огонь вспыхнул на площади 200 кв.м, рассказали в ведомстве. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены два и выведены шесть человек», — отметили МЧС. Пожарные ликвидировали пожар в 01: 40 мск. Ему был присвоен второй ранг сложности из пяти. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в здании были слышны хлопки, а также частично обрушились вентиляционные коробы.

«Физтехпарк» — это технопарк в сфере высоких технологий, который был создан при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций и правительства Москвы, чтобы наладить контакты между компаниями-резидентами технопарка и студентами и выпускниками технических вузов.