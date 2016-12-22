Абрамович перевел на себя 8% принадлежащих Primerod акций HGM

Бизнесмен Роман Абрамович перевел на себя 8% акций Highland Gold Mining (HGM), которые принадлежали компании Primerod International. Об этом сообщили в HGM, передает «Интерфакс».



На данный момент Абрамовичу в Highland Gold Mining принадлежат 20,39% акций. Предприниматель Евгений Швидлер владеет 12,56% ценных бумаг компании.



Highland Gold Mining зарегистрирована в Великобритании. Как сообщается на сайте компании, она добывает золото в России, а именно на шахтах в Хабаровском крае, Забайкальском крае и на Чукотке. Кроме того, Highland Gold Mining работает в Киргизии и в Центральной Азии. Всего компания владеет тремя шахтами, развивает три проекта в сфере золотодобычи, а также есть три месторождения, которые находятся на стадии разведки. В 2016 году компания добыла 6,9 т. золота. Она занимала седьмое место среди золотодобытчиков в России с 2,6-процентной долей рынка.

В ноябре 2017 года сообщалось, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Denalot Worldwide Limited снизила свою долю в Highland Gold Mining с «чуть менее 10%» до 5,33%. В ноябре 2016 года совладельцы Primerod решили провести реорганизацию компании. Ее единственным акционером был Абрамович, в то время как партнеры получили доли в HGM напрямую.