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В «РусГидро» связали аварию на Нижне-Бурейской ГЭС с украинским металлом
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В «РусГидро» связали аварию на Нижне-Бурейской ГЭС с украинским металлом
Общество, 09 янв, 22:21
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В «РусГидро» связали аварию на Нижне-Бурейской ГЭС с украинским металлом

Причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области летом 2017 года стал некачественный металл, из которого были изготовлены элементы конструкции. Поставки металла велись из Украины, рассказал глава «РусГидро» Николай Шульгинов президенту России Владимиру Путину. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Как рассказал Шульгинов, 24 августа на станции произошло «повреждение шарнирной опоры и падение сегментного затвора», приведшее к прорыву воды. Для изучения причин аварии затвор был поднят из воды. Специалисты провели экспертизу, по итогам которой было установлено, что инцидент произошел из-за некачественного металла.

«Мы провели исследование и нагрузок, которые могли быть превышены, нормативные, и самого металла. Металл мы исследовали в нескольких местах, но окончательно независимую экспертизу дал Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), другого у нас нет. Основной вывод — что нарушена технология изготовления упаковки, то есть металл был перегрет, поэтому появилась хрупкость в металле. Кроме того, наблюдаются (это в отчете есть) неметаллические включения в металл», — рассказал он.

Владимир Путин задал уточняющий вопрос о том, кто был поставщиком металла, в ответ на что Шульгин рассказал, что это были «украинские фирмы». «Одна делает затворы — новокаховский завод «Укргидромех», а саму ось делает «Днепропресс» в Днепропетровске. Мы решили отказаться от этих производителей при таком качестве», — сообщил он. Глава «РусГидро» подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются с использованием материалов и оборудования, изготовленных на отечественных заводах. 

РБК направил запросы на предприятия «Укргидромех» и «Днепропресс».

При этом он отметил, что это не связано с осложнившимися отношениями с Киевом. «Нет, это не связано. Это оборудование было изготовлено еще в 2013–2014 годах. У нас не было такого контроля, чтобы мы могли на месте контролировать технологию изготовления. Теперь мы пойдем другим путем и будем делать на российских заводах», — сказал он.

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла 24 августа. Тогда на электростанции, которая за три недели до этого была открыта Владимиром Путиным, произошло повреждение запора и прорыв воды. После этого в Бурейском районе Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось в 2010 году. Она была запущена 3 августа, причем в церемонии запуска принял участие лично Владимир Путин. Проектная мощность станции — 320 МВт.

Теги: Саяно-Шушенская ГЭС , «РусГидро»
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