Экс-главу СУ-155 отправили под домашний арест

​Тверской суд Москвы изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве генеральному директору строительной компании СУ-155 Александру Мещерякову, сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 9 января 2018 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мещерякова А.С. изменена на меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 марта 2018 года», — сказала она.

Мера пресечения была таким же образом изменена и для другого фигуранта дела — бывшего финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко.

В отношении Мещерякова заведено несколько уголовных дел. В 2015 году ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов. По версии следствия, он не выплатил в бюджет более 1 млрд руб. Позднее, в сентябре 2017 года стало известно о том, что Мещеряков стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-главу строительной компании обвинили в хищении средств дольщиков, купивших жилье в недостроенных объектах.

СУ-155 была одним из крупнейших застройщиков в России. Однако в 2015 году из-за падения спроса на жилье компания столкнулась с кризисом и оказалась не в состоянии выполнить обязательства перед дольщиками. В декабре 2015 года СУ-155 была передана на санацию банку «Российский капитал», а в 2016 году компания была признана банкротом.