Минобороны опровергло массовую госпитализацию призывников в Ленобласти

Сообщения о массовой госпитализации призывников в Ленинградской области с респираторными заболеваниями не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Ранее об эпидемии среди призывников сообщил портал 47 news со ссылкой на источники в штабе ЗВО и слова самих солдат.

«По данным анализа заболеваемости в период с 30 декабря по 9 января не установлено ни одного случая заболевания пневмонией среди военнослужащих воинских частей, указанных в материалах изданий. Общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений. Поэтому ни о каком массовом заболевании не может быть и речи», — заявила пресс-служба. Спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в Минобороны.

«Ни на какие подобные вопросы не отвечаем», — заявил РБК дежурный 442-го окружного военного клинического госпиталя им. Соловьева, комментируя информацию о госпитализации призывников.

По данным источников 47 news, число госпитализированных призывников в Ленинградской области составляет несколько сотен. Источники в штабе ЗВО заявили о том, что 15 по 31 декабря в госпитали были доставлены 293 солдата, а с конца ноября были госпитализированы 996 человек. У некоторых из них была диагностирована пневмония. Журналисты 47 news опубликовали список из 29 фамилий с диагнозами. По данным портала, эти солдаты были госпитализированы из части № 55338 в Сертолово-2.

О массовой госпитализации рассказали и сами призывники, оказавшиеся в больницах. При этом, по их словам, госпитализация проводится только в тяжелых случаях. «Увозят в госпиталь только тех, у кого поднимается температура. Но даже если решили увозить, то санитарную машину еще дождаться надо, нас же не скорыми везут. Здесь из разных частей лежат — и танкисты и мотострелки», — рассказал собеседник издания.

Мать одного из военнослужащих, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РБК, что ее сын находится «трое суток в госпитале». «До этого был в роте и там поголовно все солдаты кашляют — половина роты сейчас в госпитале. У сына болит горло, насморк, меряют температуру три раза в день — у сына под 40 градусов», — рассказал женщина, пожелавшая скрыть имя ради безопасности сына. Ее сын служит в военной части 71717. По ее словам, до госпиталя солдаты были тепло одеты и никто не болел.

«Солдаты боятся попасть в санчасть, так как там заставляют работать, а в госпитале удается отлеживаться», — добавила она.