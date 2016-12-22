В Грузии задержали пособника «стамбульского террориста»

Спецслужбам Грузии удалось задержать пособника террориста Ахмеда Чатаева — предполагаемого организатора теракта в Стамбуле в 2016 году. Об этом говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

Как уточняет телеканал «Рустави 2», задержание было проведено в результате спецоперации в Панкисском ущелье. В городе Ахмет силовики задержали Зураба Идоидзе, который, как установили следователи, вместе с другим пособником Чатаева, Зурабом Горнакашвили, «поехал в город Хопа (Турция) для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и другим членам его группировки». В доме Идоидзе в селе Омало был проведен обыск.

Следствие обвиняет Идоидзе в финансировании терроризма.

Ахмед Чатаев по прозвищу Однорукий Ахмед был предположительным организатором теракта в аэропорту Стамбула, совершенного летом 2016 года. Террористы открыли огонь по пассажирам из автоматов и взорвали несколько бомб, в результате чего погибли 43 человека.

Чатаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Тбилиси в ночь на 22 ноября 2017 года. Тогда между правоохранителями и боевиками завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были уничтожены. Сам Чатаев погиб в результате взрыва гранаты. Четыре сотрудника СГБ и МВД получили ранения, один погиб. Еще один боевик, оказавшийся гражданином России, был задержан. В ходе спецоперации спецслужбам Грузии также удалось получить компьютер Чатаева. Согласно хранившимся в нем данным, террорист вместе с пособниками планировал новые атаки в Грузии и Турции, целью которых должны были стать дипломатические миссии.